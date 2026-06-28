الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.
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