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الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأحد، 28-06-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتهما، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.
 
 


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