الجمعة 2026-07-17 07:14 م

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين وقطر والكويت

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين وقطر والكويت
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الجمعة، 17-07-2026 04:12 م
الوكيل الإخباري-   أدان الأردن، الجمعة، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
 
 


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