الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت

الوكيل الإخباري- أدان الأردن، الخميس، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادتهما، وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اضافة اعلان