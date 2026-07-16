الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفه إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.
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