الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وأدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الإمارات الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.