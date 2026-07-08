الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة؛ انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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