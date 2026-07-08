الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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