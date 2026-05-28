الخميس 2026-05-28 03:14 م

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الخميس، 28-05-2026 02:40 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والمسيرات، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
 
 


