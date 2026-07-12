الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت

الوكيل الإخباري- ‏دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، وسلطنة عُمان الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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