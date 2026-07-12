الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع الدول الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
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