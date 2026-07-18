الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت

04:37 م

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.





