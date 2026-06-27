الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
أعلنت، البحرين، السبت، تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية متّهمة طهران بـ"تقويض مساعي السلام"، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ مذكرة التفاهم بينهما، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية.
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