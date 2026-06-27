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الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها
علما الأردن والبحرين
 
السبت، 27-06-2026 03:21 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن، السبت، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بعددٍ من المسيّرات؛ انتهاكا سافرا لسيادة البحرين، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

أعلنت، البحرين، السبت، تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية متّهمة طهران بـ"تقويض مساعي السلام"، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ مذكرة التفاهم بينهما، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية.
 
 


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