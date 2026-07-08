الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بالغاشمة

الوكيل الإخباري- أدان الأردن، الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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