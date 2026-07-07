الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية في مضيق هرمز

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.
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