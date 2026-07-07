الثلاثاء 2026-07-07 09:30 م

الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية في مضيق هرمز

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 07:57 م
الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء مرورها من مضيق هرمز؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر تودّع المونديال برأس مرفوعة بعد ملحمة أمام الأرجنتين .. وأداء كارثي من الحكم

كأس العالم مصر تودّع المونديال برأس مرفوعة بعد ملحمة أمام الأرجنتين .. وأداء كارثي من الحكم

ب

أخبار محلية الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو يوقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية

ل

كأس العالم المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم

رقم سلبي قياسي لميسي لا ينافسه فيه أحد بكأس العالم !

كأس العالم رقم سلبي قياسي لميسي لا ينافسه فيه أحد بكأس العالم !

ب

عربي ودولي الأرصاد العالمية تتوقع اختفاء آخر نهر جليدي استوائي

ب

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية في مضيق هرمز

ل

أخبار محلية العيسوي يرعى حفل تخريج دورة الدليل السياحي لأبناء الكرك

ب

أخبار محلية سلطة العقبة تثمن جهود الدفاع المدني بالسيطرة على حريق مصنع فلورايد الألمنيوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 