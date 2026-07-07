الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية في مضيق هرمز

07:57 م

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء مرورها من مضيق هرمز؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. اضافة اعلان





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.





