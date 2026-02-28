الأردن يدين الاعتداء الإيراني على أراضيه وأراضي دول عربية بصواريخ بالستية

وأكّدت الوزارة في بيان أنّ الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.
وأكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة أيّ اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها واستقرارها.
كما أكّدت الوزارة في بيانها على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والأصدقاء لإنهاء التوترات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكّدت على ضرورة ضبط النفس واعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار سبيلًا لتجاوز الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي لبحث التطورات الدائرة في الإقليم
-
الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن وأية اعتداءات على الدول العربية
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
نقابة الصحفيين تدعو إلى تحري الدقة في متابعة التطورات في المنطقة
-
اغلاق جسر عبدون بشكل جزئي حتى صباح الاحد
-
الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن
-
الأردن: سندافع عن مصالحنا بكل قوة.. ولن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي