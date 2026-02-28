السبت 2026-02-28 06:46 م

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على أراضيه وأراضي دول عربية بصواريخ بالستية

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
السبت، 28-02-2026 03:50 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اليوم الاعتداء الإيراني على أراضي الأردن بصواريخ بالستية، والاعتداءات على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. اضافة اعلان


وأكّدت الوزارة في بيان أنّ الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وأكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة أيّ اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أكّدت الوزارة في بيانها على أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والأصدقاء لإنهاء التوترات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكّدت على ضرورة ضبط النفس واعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار سبيلًا لتجاوز الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة