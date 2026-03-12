الخميس 2026-03-12 10:17 ص

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيرة

ميناء صلالة
ميناء صلالة
 
الخميس، 12-03-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   أدان الأردن، الخميس، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان الشقيقة بطائرات مسيرة وأسفر عن وقوع أضرار بخزانات الوقود في الميناء.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة عُمان الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الشقيقة عُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
 
 


