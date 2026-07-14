الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في هرمز

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتَي نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرا يهدّد أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

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