الثلاثاء 2026-07-14 03:48 م

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في هرمز

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 02:34 م

الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتَي نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرا يهدّد أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

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وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

 
 


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