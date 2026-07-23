الأردن يدين الاعتداء الذي استهدف منفذ العبدلي الحدودي في الكويت

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
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