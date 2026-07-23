الأردن يدين الاعتداء الذي استهدف منفذ العبدلي الحدودي في الكويت

08:24 م

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الاعتداء الذي استهدف منفذ العبدلي الحدودي في دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.





