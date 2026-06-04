الأردن يدين الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لليونيفيل جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ،الخميس، الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي صربي، وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور.

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وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا بوفاة الجندي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.