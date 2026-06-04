الأردن يدين الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لليونيفيل جنوبي لبنان

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا بوفاة الجندي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
وأكّد المجالي ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة أيّ استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقًا لتكليفها الأممي.
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