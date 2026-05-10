الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا سافرًا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدًا لأمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها.





‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





