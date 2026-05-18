الأردن يدين الاعتداء على السعودية ويؤكد تضامنه الكامل

09:28 ص

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيّرات قادمة من الأجواء العراقية؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





