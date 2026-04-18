الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)

04:48 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي فرنسي، وإصابة عدد من الجنود.





وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسرة الجندي، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وأكّد المجالي ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة أيّ استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





