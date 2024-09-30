الأردن يدين الاعتداء على مقر سفير الإمارات في الخرطوم

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا الاعتداء على مقر سفير الإمارات في الخرطوم، والذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: إصدار 15 مليون فاتورة على نظام الفوترة الوطني
-
إعلان المستحقين لقرض الإسكان العسكري (أسماء)
-
هام للمستفيدين من مكرمة أبناء العشائر
-
مفصول من مصنع يطلق النار ويصيب عاملين في العقبة
-
وزارة المياه تنفذ برنامجا تدريبيا تحت عنوان المرأة والقيادة
-
الجيش اللبناني يتسلم مساعدات أردنية
-
ارتفاع أسعار الكوسا والبطاطا في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟
-
الأمن يعلن عن تعديلات واسعة في عمل جسر الملك حسين