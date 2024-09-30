الأردن يدين الاعتداء على مقر سفير الإمارات في الخرطوم

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بشدة الاعتداء الذي استهدف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخرطوم، والذي أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا الاعتداء على مقر سفير الإمارات في الخرطوم، والذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.