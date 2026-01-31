الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآخرها التي وقعت السبت، وأسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات، خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، وضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري دون عوائق، وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.