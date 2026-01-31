الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، وضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري دون عوائق، وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وضمان التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة تجنّب أيّ خطوات تقوّض جهود التهدئة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في باكستان
-
الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة
-
ورشة عمل توعوية حول الأمان الرياضي
-
الكوفحي رئيسا لجمعية الرواد للفنون التشكيلية
-
وزير التربية يرعى احتفال أندية المعلمين بعيد ميلاد الملك
-
اختتام فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026
-
وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار
-
وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا