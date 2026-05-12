الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة؛ خرقًا فاضحًا لسيادة الكويت وتهديدًا خطيرًا لأمنها واستقرارها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.





وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، ولكل ما من شأنه المساس بـالكويت الشقيقة، وتضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.







