الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق

12:26 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة السورية دمشق. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.





