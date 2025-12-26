الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية

03:24 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانفجار الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة للشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.



وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

