الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة للشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات
-
اسعاف مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة الشموسة
-
الأردن يرحب بالبيان السعودي حول التطورات الأخيرة في اليمن
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مطالب بزيادة مخصصات مشاريع الحصاد المائي في عجلون
-
500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب