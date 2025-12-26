الجمعة 2025-12-26 05:16 م

الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الجمعة، 26-12-2025 03:24 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانفجار الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. 

وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة للشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة. 

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

عربي ودولي روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح ضد الأورام السرطانية

العيسوي يعزي عشيرة العربيات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

كاليفورنيا

عربي ودولي أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص

عربي ودولي ‏تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص السورية

سيارة إسعاف إسرائيلية

فلسطين مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية



 






الأكثر مشاهدة