الخميس 2026-07-02 09:29 م

الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة السورية دمشق

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 09:02 م
الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


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