الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
