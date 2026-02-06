الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.