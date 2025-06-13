الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره خروجا سافرا عن القانون الدولي

الوكيل الإخباري- دانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجًا سافرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر.