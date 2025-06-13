الجمعة 2025-06-13 10:12 ص
 

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره خروجا سافرا عن القانون الدولي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 13-06-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-    دانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجًا سافرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر.


وجدّد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد.

 
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