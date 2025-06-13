الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره خروجا سافرا عن القانون الدولي

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر.
وجدّد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد.
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