الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، استئناف إسرائيل عدوانها على غزة، وشنّها غازات على مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

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