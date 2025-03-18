 
الثلاثاء 2025-03-18 04:10 م
 

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، استئناف إسرائيل عدوانها على غزة، وشنّها غازات  على مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

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‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، ضرورة أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، والذي أنجز بجهود قطرية مصرية وأميركية،  محذرًا من مغبة تفجّر الأوضاع في المنطقة، إذا استمرّت إسرائيل بعدوانها على غزة.

‏ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة. ‏

 
 
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