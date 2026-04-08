الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين

الوكيل الإخباري- أدان الأردن، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستهداف المدنيين؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لسيادة لبنان، وتصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

اضافة اعلان



‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 تشرين الثاني 2024، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.



‏وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.