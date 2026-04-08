الأربعاء 2026-04-08 10:59 م

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين

علم الأردن
علم الاردن
 
الأربعاء، 08-04-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري-   أدان الأردن، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستهداف المدنيين؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لسيادة لبنان، وتصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 تشرين الثاني 2024، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.


‏وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.


‏وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان.

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






