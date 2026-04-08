الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 تشرين الثاني 2024، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.
وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان.
