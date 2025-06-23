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الأردن يدين العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة

علما الاردن وقطر
علما الاردن وقطر
 
الإثنين، 23-06-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري-   أكّد الأردن اليوم إدانته الشديدة للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة؛ خرقًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. 

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، وحذّر من تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين. 

وشدّد السفير القضاة على ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
 
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