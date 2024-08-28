الأردن يدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على جنين وطولكرم وطوباس

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان الهمجي على جنين وطولكرم وطوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات، موضحةً أن الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الفلسطينيين يجب أن تتوقف فوراً، وبأن على المجتمع الدولي التصدي الفوري والحازم للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولإلتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

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