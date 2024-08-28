الأردن يدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على جنين وطولكرم وطوباس

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
-
أخبار متعلقة
-
الامن يحقق بملابسات حريق ساحة مصنع في عمان
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ تمرينا وهميا
-
الخصاونة : موقفنا واضح وثابت برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
-
استحداث مسار نقل يربط جبل النزهة بمحطة طارق
-
ولي العهد يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات المنطقة
-
الملك يحذر من خطورة تطورات الأوضاع بالضفة الغربية
-
ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن