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الأردن يدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على جنين وطولكرم وطوباس

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 28-08-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان الهمجي على جنين وطولكرم وطوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات، موضحةً أن الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الفلسطينيين يجب أن تتوقف فوراً، وبأن على المجتمع الدولي التصدي الفوري والحازم للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولإلتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. 

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة بأن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها وحملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

 

 
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