 
الأربعاء 2025-03-19 02:49 ص
 

الأردن يدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

الأردن يدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 19-03-2025 01:29 ص
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، مشدّدًا على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
 
 
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