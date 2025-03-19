الأردن يدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، مشدّدًا على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
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