الأردن يدين القرارات الإسرائيلية الهادفة لفرض السيادة والاستيطان في الضفة الغربية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي: 7 آلاف طالب جديد ضمن 60 ألف مستفيد من المنح والقروض
-
"هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته
-
أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026
-
مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية
-
ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب
-
وزارة البيئة: قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة
-
وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
-
توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر اردنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ورمضان