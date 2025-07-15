الأردن يدين القصف الإسرائيلي على سوريا

10:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738285 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرار سوريا وسيادتها وأمنها. اضافة اعلان





وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوريا، وعلى ضرورة احترام سوريا الشقيقة وسيادتها.



وجدّد السفير القضاة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّدًا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.