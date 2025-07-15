الأربعاء 2025-07-16 12:11 ص
 

الأردن يدين القصف الإسرائيلي على سوريا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 10:47 م
الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرار سوريا وسيادتها وأمنها. اضافة اعلان


وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوريا، وعلى ضرورة احترام سوريا الشقيقة وسيادتها. 

وجدّد السفير القضاة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّدًا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة مدة المشي المطلوبة للوقاية من آلام الظهر المزمنة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة

أرشيفية لجنود إسرائيليين في قطاع غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: إسرائيل وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة

ا

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية

تعبيرية

الطقس أجواء حارة نسبيًا تستمر لأيام .. وتحذيرات في الأغوار والعقبة

ب

أخبار محلية إربد: تخريج 25 شابًا في برنامج تدريبي متخصص بالتجارة الإلكترونية

تعبيرية

أخبار محلية السير: ضبط مخالفات تلاعب بلوحات المركبات عبر الرقابة الآلية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تطلب توضيحات حول مهلة ترامب لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة