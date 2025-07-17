الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن قصف إسرائيل لكنيسة دير اللاتين يُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها واستهدافها الممنهج للمدنيين الأبرياء في القطاع.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة الأعيان المدنية ودور العبادة في قطاع غزة بشكل فوري.
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