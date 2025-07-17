الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

الوكيل الإخباري- أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن قصف إسرائيل لكنيسة دير اللاتين يُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها واستهدافها الممنهج للمدنيين الأبرياء في القطاع.