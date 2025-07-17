الخميس 2025-07-17 06:16 م
 

الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الخميس، 17-07-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن قصف إسرائيل لكنيسة دير اللاتين يُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها واستهدافها الممنهج للمدنيين الأبرياء في القطاع.


وشدّد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة الأعيان المدنية ودور العبادة في قطاع غزة بشكل فوري.

 
 
gnews

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