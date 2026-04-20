الإثنين 2026-04-20 07:35 م

الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات

علما الأردن والإمارات
الإثنين، 20-04-2026 06:54 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لزعزعة أمن وسلامة الإمارات الشقيقة.اضافة اعلان


‏وأكّدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط، وتضامنه المطلق مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه معها، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
 
 


