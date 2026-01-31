الأردن يدين الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في باكستان

10:08 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات الإرهابية التي نفّذها انفصاليّون في مناطق متفرّقة من إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان في مصابها الأليم، ولأُسَر الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

