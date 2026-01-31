الأردن يدين الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في باكستان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان في مصابها الأليم، ولأُسَر الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة
-
ورشة عمل توعوية حول الأمان الرياضي
-
الكوفحي رئيسا لجمعية الرواد للفنون التشكيلية
-
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
وزير التربية يرعى احتفال أندية المعلمين بعيد ميلاد الملك
-
اختتام فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026
-
وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار
-
وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا