الأردن يدين الهجمات الإرهابية جنوب غربي باكستان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
كما أعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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