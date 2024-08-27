 
الثلاثاء 2024-08-27 06:39 م
 

 

الأردن يدين الهجمات الإرهابية جنوب غربي باكستان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 27-08-2024 06:13 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

كما أعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

شي إن

أخبار محلية 'شي إن' تحذر الأردنيين

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين الهجمات الإرهابية جنوب غربي باكستان

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

فلسطين طاقم طبي إندونيسي ينضم لعملية “الفارس الشهم 3” ويشارك في جهود المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب" تنشر تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة للكتب المدرسية

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يخوض معركة شاقة بحثا عن حكومة جديدة

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نعمل على إعادة المختطفين بالمفاوضات وعمليات التحرير

غالانت

فلسطين غالانت: تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي



 


الأكثر مشاهدة