الأربعاء 2026-07-08 11:48 م

الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في باكستان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:05 م
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في مقاطعة بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


gnews

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