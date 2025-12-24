الأربعاء 2025-12-24 03:56 م

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

علم الأردن
علم الاردن
الأربعاء، 24-12-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية في شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، وجدّد استنكار المملكة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.


وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا.

 
 


