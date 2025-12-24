الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، وجدّد استنكار المملكة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا.
