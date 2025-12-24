الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية في شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، وجدّد استنكار المملكة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.