الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا جنوب غرب باكستان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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