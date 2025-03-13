 
الخميس 2025-03-13 12:43 م
 

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا جنوب غرب باكستان

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 13-03-2025 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
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