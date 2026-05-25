الإثنين 2026-05-25 03:37 م

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا في جمهورية باكستان

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 25-05-2026 01:42 م
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية.. يد أردنية امتدت لمحتاجي 42 دولة في 36 عاما

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها

عربي ودولي زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها

ل

أخبار محلية وزير الصناعة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجا وتنافسية

الاحتلال يهدم مغسلة وورشة للسيارات شرق قلقيلية

فلسطين الاحتلال يهدم مغسلة وورشة للسيارات شرق قلقيلية

ل

أخبار محلية السفير الفلسطيني يهنئ الملك والأردنيين بعيد الاستقلال

ما هي فوائد الفستق والجوز لصحة القلب؟ معلومات مهمة

طب وصحة ما هي فوائد الفستق والجوز لصحة القلب؟ معلومات مهمة

سموتريتش: اهدموا 10 مبان ببيروت مقابل كل مسيرة !

عربي ودولي سموتريتش: اهدموا 10 مبان ببيروت مقابل كل مسيرة !

تعبيرية

تكنولوجيا ميزة جديدة قيد التطوير في "واتساب".. تعرف عليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 