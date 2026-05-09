الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشدّدًا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.





