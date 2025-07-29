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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في هذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ولأُسَر الضحايا.
 
 
gnews

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