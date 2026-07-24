الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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