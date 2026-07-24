الجمعة 2026-07-24 04:48 م

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان
الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان
 
الجمعة، 24-07-2026 02:50 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في إقليم خيبر، شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


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