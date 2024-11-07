الأردن يدين الهجوم الذي استهدف قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان

07:25 م

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في منطقة صيدا جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الماليزيين المشاركين في قوات حفظ السلام. اضافة اعلان





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو هاوية حرب إقليمية.



‏وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب ماليزيا الصديقة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.