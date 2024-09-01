الأردن يدين الهمجية الاسرائيلية.. ويؤكد: التهجير خرق فاضح

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع، وشدد القضاة بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد القضاة أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها.
كما أكد أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان يمدد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام
-
حظر تجول في درعا.. وعصابات تثير الهلع على طريق عمان - دمشق
-
التعليم العالي: امتحان مفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية السبت
-
بدء تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اليوم الأحد
-
إطلاق برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني لمواطني الأردن ودول الخليج
-
"التنمية الاجتماعية" تحل جمعيات خيرية (أسماء)
-
الطريق الملوكي في الطفيلة يستقبل المركبات من جديد
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم