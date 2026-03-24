الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين

علم الأردن
الثلاثاء، 24-03-2026 09:25 م

الوكيل الإخباري-   أدان الأردن، الثلاثاء، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني على مملكة البحرين، والذي أسفر عن استشهاد أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية وإصابة عددٍ من مُنتسِبيها ومُنتسِبي قوة دفاع البحرين خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة.

اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع البحرين والإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معهما في كلّ ما يتخذونه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما.


وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، وإلى حكومة وشعب المملكة المغربية، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة