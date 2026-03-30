الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على الكويت

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة المتوفّى، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
