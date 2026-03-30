الإثنين 2026-03-30 06:24 م

الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على الكويت

الإثنين، 30-03-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-   دان الأردن اليوم بأشدّ العبارات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة والتي استهدفت معسكرًا وأدّت إلى إصابة عشرة من مُنتسِبي القوات المسلحة الكويتية، كما استهدفت محطة كهرباء ومحطة تحلية مياه وأسفرت عن مقتل أحد المدنيين من الجنسية الهندية.اضافة اعلان


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة المتوفّى، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


شركة ميناء حاويات العقبة

أخبار محلية رسو 4 بواخر بالعقبة اثنتان محملتان بالبنزين والغاز

خطة مجلس السلام برئاسة ترامب تنص على نزع سلاح حماس وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

فلسطين شهيدتان برصاص الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

عربي ودولي إيران تؤكد أن هرمز والخليج تحت سيطرتها

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ، اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: هناك انقسامات داخلية في إيران

الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

أخبار محلية الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

عربي ودولي سوريا تسعى لاستثمارات بقيمة مليار دولار في الاتصالات

الملك يصل إلى السعودية

أخبار محلية الملك يصل إلى السعودية



 






