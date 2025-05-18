الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي داخل معسكر تابع للجيش الصومالي

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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