الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي داخل معسكر تابع للجيش الصومالي

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط وإصابة العشرات. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.