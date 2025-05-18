الأحد 2025-05-18 09:00 م
 

الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي داخل معسكر تابع للجيش الصومالي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الأحد، 18-05-2025 06:38 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط وإصابة العشرات.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن

علما الاردن وسوريا

أخبار محلية الحكومة توافق على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى

مستشفى الطفيلة الحكومي

أخبار محلية مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب نابلس



 
 





الأكثر مشاهدة